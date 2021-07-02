Около 20 россиян не пустили в Прагу из-за запрета на въезд из-за пандемии

Около 20 человек не смогли пройти пограничный контроль в Праге 1 июля из-за запрета на въезд в Чехию из России. Об этом сообщило русскоязычное издание The Česko и застрявшая в аэропорту блогер Kris Diamond.

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Запрет на въезд из России был введён в конце июня. Он не распространяется на граждан Евросоюза, членов их семей с видами на жительство, но касается россиян с временными видами на жительство и долгосрочными визами, в том числе рабочими и учебными. Гражданам Чехии, в свою очередь, было запрещено выезжать в Россию, кроме исключительных случаев. Мера была введена из-за обострения ситуации с пандемией коронавируса нового типа в России.

Один из читателей The Česko показал изданию уведомление о запрете на пересечение границы, полученное в аэропорту. В нём сказано, что въезд ограничен из-за угрозы общественному здоровью.

По словам застрявшего в аэропорту блогера, часть недопущенных в страну россиян решили въехать в Чехию через другие страны. Пограничники предупредили россиянку, что это может привести к депортации и постоянному запрету на въезд, сказала она.