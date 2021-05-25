Приставы вновь пришли в бюро Радио Свобода в Москве

Судебные приставы возбудили новые исполнительные производства о принудительном взыскании штрафов с ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", представляющего интересы медиакорпорации РСЕ/РС в России. Документы приставы лично доставили в редакцию во вторник, 25 мая. Они произвели фотосъемку редакционных оборудования и мебели. В документах указано, что производства возбуждены 17 мая, на их исполнение даётся пять дней. Счета ООО "РСЕ/РС" 14 мая были арестованы властями, тем не менее оплату штрафов предлагается произвести банковским переводом.

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Российские власти штрафуют Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время" и другие русскоязычные проекты РСЕ/РС за неисполнение отдельных положений законодательства о так называемых СМИ – "иностранных агентах". В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд несколько сотен протоколов о нарушении РСЕ/РС вступившего в силу минувшей осенью приказа Роскомнадзора о жёстких правилах маркировки публикаций. ООО "РСЕ/РС" обжалует все без исключения принятые против него судебные решения, однако апелляции неизменно оставляются без удовлетворения Тверским районным судом.

Медиакорпорация РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять требования Роскомнадзора, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику и политической цензуры. Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет свыше 80 миллионов рублей. В мае представители РСЕ/РС обратились в связи с этим в Европейский суд по правам человека с иском против российских властей.

В жалобе отмечается, что принятое в России применение законодательства о так называемых СМИ-"иноагентах" нарушает 10-ю статью Конвенции о правах, гарантирующую право каждого человека свободно выражать своё мнение, а также распространять информацию и идеи без какого-либо ограничения.

Ранее президент РСЕ/РС Джейми Флай заявлял о решимости корпорации продолжать работать в России: "Мы продолжим противостоять попыткам Кремля цензурировать неприятную для российских властей правду".