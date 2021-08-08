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Главный редактор "Проекта" сообщил о попытке видеосъёмки его несовершеннолетних детей

Роман Баданин

Главный редактор расследовательского издания "Проект" Роман Баданин в субботу сообщил, что его несовершеннолетнего сына и бывшую жену пытались снимать в Москве на видео против их желания. Автор съёмки заявил, что готовит расследование о связях журналиста с западными спецслужбами. "Не думал, что всё до такого дойдёт", — отметил Баданин в фейсбуке.

По словам журналист, съёмку вёл прокремлёвский активист Виталий Бородин. По его жалобе издатель "Проекта" был внесён в список нежелательных организаций, а большинство журналистов, включая главного редактора, в список так называемых СМИ-иностранных агентов. "Медиазоне" расследователь рассказал, что Бородин снимал на телефон его старшего сына, который вышел из подъезда с велосипедом. В квартире, рядом с которой дежурил активист, живёт ещё один ребёнок Баданина.

Баданин — бывший заместитель главного редактор "Газеты.ру", бывший главный редактор сайта РБК и телеканала "Дождь". "Проект" был запущен им в 2018 году. Издание специализируется на расследованиях, преимущественно об окружении президента России Владимира Путина.

Журналисты нашли предполагаемую третью дочь Путина и значительные бизнес-активы у её матери, рассказали об испытаниях боевого химического отравляющего вещества "Новичок" на живых людях, сняли фильм о активах президента Чечни Рамзана Кадырова. После признания издателя "Проекта" нежелательной организацией в июле 2021 года, сотрудникам редакции, потенциально, может грозить уголовное преследование.

Баданин покинул страну. Он рассказал, что планирует возобновить работу "Проекта" из-за границы. Часть журналистов сообщили, что уволились из редакции. Новые материалы после фактического запрета издания "Проект" пока не выпускал.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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