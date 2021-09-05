Суд запретил Google и Yandex показывать "Умное голосование"

Арбитражный суд Москвы запретил Google и Yandex показывать словосочетание "Умное голосование" в поисковой выдаче. Это обеспечительная мера по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд", которая занимается продажей овечьей шерсти, сообщается в решениях суда от 3 сентября.

В июне компания "Вулинтертрейд" в рекордные сроки зарегистрировала товарный знак "Умное голосование" – он идентичен названию проекта политика Алексея Навального.

Соратник Навального Иван Жданов назвал решение Арбитражного суда незаконным: "В Администрации президента посовещались и решили, а давайте как мы обманем Гугл: сделаем вид, что никакой политики нет, а есть хозяйственный спор и арбитражный суд, который вот принял независимое решение".

Проект "Умное голосование" появился в 2018 году перед выборами губернатора Санкт-Петербурга и в Мосгордуму. Основная цель проекта оппозиционера Алексея Навального - поддержка кандидатов, не имеющих отношения к партии "Единая Россия".

В августе полиция приходила к сторонникам политика, чьи данные из базы "Умного голосования" оказались в открытом доступе. В 2021 году суд по требованию прокуратуры признал структуры, связанные с Навальным, экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России. Госдума приняла закон, согласно которому сторонники объединений, признанных экстремистскими, потеряли право участвовать в выборах.