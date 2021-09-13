Псковского журналиста вызвали в Центр "Э" за новость о химической аварии

Главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, признанный Минюстом СМИ-иноагентом, вызван в Центр "Э" по жалобе местного управления МЧС. Об этом сообщает Север.Реалии.

Ведомство пожаловалось на статью, написанную Камалягиным по пресс-релизу, который прокуратура разослала местной прессе. В тексте говорилось о том, что во время учений в регионе произошел разлив химических веществ, в результате которого пострадали несколько человек. Позже прокуратура заявила, что эта новость является фейком, и сообщила о взломе ведомственной почты. "Псковская губерния" опубликовала опровержение.

В беседе с изданием Север.Реалии Камалягин заявил, что бланк ведомства с сообщением об аварии, а также почта, с которой велась рассылка, были похожи на официальные. Он предположил, что речь шла о провокации против него лично, поскольку, отметил журналист, ни одно из местных официозных изданий не опубликовало заметку.

Денис Камалягин был включён в реестр СМИ-иноагентов в декабре 2020 года. Вместе с ним в список попали правозащитник Лев Пономарёв, активистка Дарья Апахончич из Петербурга, а также журналисты Сергей Маркелов и Людмила Савицкая. Он обжаловал этот статус, однако городской суд занял сторону Минюста. Сейчас Камалягин оспаривает это решение в апелляции.

В мае Камалягин рассказал, что вскоре после получения статуса иноагента перевел по одному доллару губернатору области Михаилу Ведерникову, мэру Пскова Ивану Цецерскому, депутату от региона и двум областным СМИ, а затем журналист отчитался об этом Минюсту. Позже чиновники ввернули деньги Камалягину. В беседе с "Настоящим временем" он признался, что сделал переводы для того, чтобы продемонстрировать абсурдность закона об иноагентах.

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