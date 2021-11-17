"Шаман", штурмовавший Капитолий, получил более трёх лет тюрьмы

Суд в США приговорил жителя Аризоны Джейкоба Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в начале года, к трём годам и пяти месяцам тюрьмы.

Обвинение требовало для шамана более четырёх лет заключения. Адвокаты настаивали на 10 месяцах тюрьмы. Защита утверждает, что Ченсли страдает вялотекущей шизофренией, тревожным расстройством и депрессией. Осуждённый признал вину.

Ченсли во время беспорядков в Капитолии запомнился своим костюмом и меховой шапкой с рогами. Американец позировал за столом вице-президента Майка Пенса в Сенате. Эти снимки широко разошлись в СМИ и соцсетях.

Американца задержали 9 января. В тот же день ему предъявили обвинения в умышленном проникновении в Капитолий и в нарушении общественного порядка, а затем арестовали.

Группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия 6 января, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября. После штурма стало известно о гибли пяти человек, в том числе одного офицера полиции.

Незадолго до событий в Капитолии Дональд Трамп в тот же день выступил на митинге своих сторонников вблизи Белого дома. Он повторил недоказанные его юристами в судах обвинения, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы.

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