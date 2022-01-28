Москва расширила чёрный список представителей Евросоюза

Москва расширила список представителей Евросоюза, которым запрещён въезд в Россию. Это сделано по принципу взаимности, сообщает российский МИД.

Запрет на въезд затронет руководство европейских частных военный компаний и представителей властей, персонально ответственных за антироссийскую политику и меры, ущемляющие законные права русскоязычных жителей и СМИ, говорится в заявлении ведомства.

МИД направил в представительство ЕС в Москве ноту в связи с расширением чёрного списка.

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