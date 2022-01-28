Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Москва расширила чёрный список представителей Евросоюза

Москва расширила список представителей Евросоюза, которым запрещён въезд в Россию. Это сделано по принципу взаимности, сообщает российский МИД.

Запрет на въезд затронет руководство европейских частных военный компаний и представителей властей, персонально ответственных за антироссийскую политику и меры, ущемляющие законные права русскоязычных жителей и СМИ, говорится в заявлении ведомства.

МИД направил в представительство ЕС в Москве ноту в связи с расширением чёрного списка.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG