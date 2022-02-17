Киев сообщил о десятках обстрелов за четверг в зоне конфликта в Донбассе

Заметное обострение обстановки в Донбассе, начиная с полуночи 17 февраля, в Минобороны Украины связали с заседанием Совета безопасности ООН, которое в четверг посвящено реализации минских соглашений.

Такое мнение высказал глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников. Он назвал обстрелы сознательными провокациями. Министр подчёркивает, что сепаратисты действуют при поддержке России. По словам Резникова, Москва усиливает информационную кампанию, чтобы обосновать свою растущую агрессию в отношении Украины. Он также подчеркнул, что обстрелы создают опасность для мирных жителей, в том числе детей, передаёт РБК-Украина.

Действующие на востоке Украины сепаратисты утверждают, что с начала суток украинская армия увеличила количество обстрелов как территории так называемой "ДНР", так и самопровозглашенной "Луганской народной республики". Утверждается, в частности, что количество обстрелов "ДНР" превысило 20, и что последний раз такой показатель режима прекращения огня фиксировался в середине апреля прошлого года. В "ДНР" отметили, что при обстреле пригорода Донецка ранения получила мирная жительница.

Власти Украины сообщили, что зафиксировали за четверг около 50 обстрелов со стороны сепаратистов в Луганской и Донецкой областях.

Под обстрелы, как отмечают в Киеве, попали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе детский садик в станице Луганская, и есть пострадавшие среди мирных жителей. При этом в соцсетях и телеграм-каналах, имеющих отношение к поддерживаемым Россией сепаратистам так называемой "ЛНР", утром в четверг появились сообщения, что это украинские вооружённые силы якобы обстреляли детский сад на подконтрольной сепаратистам территории в Луганской области.

По данным украинских властей, в течение 17 февраля сепаратисты обстреливали населённые пункты Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Пивденное, Майорск, Луганская, Марьинка, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Станица Луганская и другие.

Обострение происходит на фоне заявлений США и НАТО о возможном российском вторжении на украинскую территорию в предстоящие несколько дней. По оценкам Вашингтона, Россия сосредоточила у границ Украины порядка 150 тысяч своих военнослужащих и множество единиц армейской техники. Несмотря на утверждения Минобороны России, что российская сторона приступает к отводу части войск по завершении учений, западные союзники говорят, что пока не видят подтверждений этим заявлениям Москвы.

Украинская служба Радио Свобода пишет в четверг, что на новых снимках спутниковой компании Maxar Technologies наблюдается усиление российской военной активности вблизи Украины в период с 14 по 16 февраля. На снимках можно увидеть строительство понтонного моста в Беларуси, где Россия также проводит крупные учения, и прибытие ударных вертолётов.

Москва за последние дни не раз заявляла, что украинские власти игнорируют минские договорённости. 15 февраля Госдума одобрила постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемых "народных республик" Донбасса. Сам Путин в тот день, на пресс-конференции после переговоров в Москве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, назвал происходящее в Донбассе геноцидом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во вторник, что Киев расценит признание сепаратистских республик как выход Москвы из Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Обращение Госдумы подвергли критике и западные политики, включая представителей США и руководства ЕС. Они тоже указали, что признание будет означать отступление от Минских соглашений. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил "о грубейшем нарушении международного права".