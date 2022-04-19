Канада присоединилась к санкциям против "взрослых дочерей Путина"

Канада объявила о введении персональных санкций в отношении 14 представителей "российского режима", включая двух взрослых дочерей президента Владимира Путина.

Об этом говорится в распространённом во вторник сообщении канадского МИД.

Среди внесённых в "чёрный список" глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина, бизнесмены Пётр Авен, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Герман Хан, Олег Бойко, Игорь Макаров, Александр Пономаренко. Также под ограничения попали политик Александр Торшин, виолончелист Сергей Ролдугин и Мария Лаврова и Екатерина Винокурова (жена и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова).

Что касается Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, то ранее в апреле санкции против них как "дочерей Путина" ввели США и Великобритания, сославшись на то, что они могут участвовать в сокрытии реальных доходов российского лидера.

Канада поддерживает санкционный режим стран Запада, который обвиняет Москву в агрессии в отношении Украины. После начала российского военного вторжения в соседнюю страну Оттава ввела санкции, в частности, против членов российского Совета Федерации, против оборонных и промышленных структур.

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