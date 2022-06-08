"Это уже почти записки умалишенного". Блогеры о злобных постах Медведева

В последние месяцы заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев регулярно радует сетевую публику грозными постами в своем телеграме, но вчера ему, кажется, удалось превзойти себя. "Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", – написал он.

Пятиминутка ненависти в исполнении бывшего президента России развеселила блогеров и заставила гадать, кого или что он, собственно, имел в виду.

Николай Травкин

Тот, который отливает в гранит, сегодня снова отлил. Отлил, как обычно, в телеге. Но сегодня он отлил очччень обильно! Чтобы так отлить, надо родиться в культурной столице, воспитаться в профессорской семье и долгие годы канать под интеллигента. Иначе никак! Вот у меня вроде и навыки в словесности неплохие — столько лет на стройке, а так сказать не могу…

Олег Козырев

Меня часто спрашивают, почему мои посты в фейсбуке такие резкие. А я отвечаю - потому, что не использую блюр.

Виталий Рувинский

Меня все время спрашивают, знаю ли я Тайлера Дердена…(с)

Владимир Флонц

Меня часто спрашивают... а нет, показалось.

Алиса Зюс

"Я их всех ненавижу!" И заплакал.

Алексей Непомнящий

Медведев ненавидит свои посты-выродки. Как я его понимаю

Наталья Геворкян

Постепенно это превращается в записки умалишенного

Искренне признаюсь, я до последнего сопротивлялась и не заглядывала в тг Медведева. ну, потому что вроде все понятно и без тг. Но сейчас, читая цитаты, понимаю, что стоит все же последить за процессом, потому что постепенно это превращается в записки умалишенного.

Андрей Кураев

Непушистый медвежонок

"Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие.

Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли".

Это наш бывший.

Это его единственная запись за сегодня.

Предыдущий был про Пушкина.

Кого так ненавидит ОнвамнеДимон, из контекста понять нельзя.

Наверно - санитаров.

Agavr Today

Вокруг 2008-2010 года многие мои товарищи с "Дождя" и из "Афиши" сами себя воспринимали как team Medvedev: хипстерский президент с айфоном, охотно общающийся с Цукербергом и много думающий о цифровизации, казался им близким и приемлемым образом власти. Правда, мои знакомые из "Взгляда" тоже тайно любили Медведева и обещали друг другу, что когда он наберёт силу, то станет таким лютым легалистом, что Путин покажется плюшевым. Мне тогда он совсем не был интересен: вялый человек без харизмы и внятной собственной программы, оказавшийся на вершинах власти только потому, что вовремя составил знакомства, идеальный Молчалин, воплощённые умеренность и аккуратность.

Не то теперь! Наконец, и я могу встать под медведевские знамёна. Кажется, никто ещё не сформулировал мою политическую позицию так безупречно, готов подписаться под каждым словом этого маленького манифеста: «я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли». Под словом "их" лично я понимаю Путина, Патрушева, Медведева и всю эту гэбэшно-питерскую [дрянь], но формулировка от этого хуже не становится.

Большинство блогеров появление гневных постов в телеграме Дмитрия Медведева приписывает вредным привычкам.

Павел Соболев

Дмитрий Медведев признался, что ненавидит свои посты в телеграме и делает все, чтобы они исчезли, но алкоголь коварен и они появляются

Олег Пшеничный

Дмитрий Анатольевич это про чертей написал

Дмитрий Анатольевич это про чертей написал. Про зелененьких таких чертиков. «Ненавижу! Сделаю всё, чтобы они исчезли!». И характерным жестом смахнул что-то с рукава.

Игорь Григорьев

А этот кейс детально описан Набоковым в очерке «Памяти Д̶.̶А̶.̶ ̶М̶е̶д̶в̶е̶д̶е̶в̶а Л.И. Шигаева»

«Длительным, упорным, одиноким пьянством я довел себя до пошлейших видений, а именно - до самых что ни на есть русских галлюцинаций: я начал видеть чертей.

Видел я их каждый вечер, как только выходил из дневной дремы.

Помнится, купил собачью плетку, и как только их собралось достаточно на моем столе, попытался хорошенько вытянуть их, но они удивительно избежали удара; я опять плеткой...

Их было много, группами по пяти, по шести, они сидели на столе, на бумагах, на томе Пушкина - и равнодушно на меня поглядывали.

Понемножку я начал их различать и, кажется, даже понадавал им имен соответственно сходству с моими знакомыми.

Усилием воли мне удавалось одолеть наваждение; это было усилие мучительное, но только слегка ослабишь, отпустишь, и снова холодная куча толстокожих ублюдков сидела передо мной на столе, сонно и всё же с ожиданием взирая на меня».

Дмитрий Колезев

Кажется, он реально бухает. В принципе, можно понять. Все отняли, растоптали, унизили. Соратников зачистили. Все наследие отменили. Оставили на шутовской должности без полномочий и разрешили писать в телеграм-канал.

Потом, кстати, можно сказать, что "они" – это Путин и его товарищи

Потом, кстати, можно сказать, что «они» — это Путин и его товарищи. А он, Медведев, всегда был за свободу и демократию, просто маскировался в сложные времена. Кто-нибудь удивится?

Поминают Медведеву и прежние его афоризмы.

Юрий Маловерьян

"Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России", - написал в сочинении Д.Медведев.

Ну что вы, Дима! Ведь смерть - это полная, окончательная свобода. А свобода лучше, чем несвобода.

Вадим Лукашевич

А помните, как паренек начинал?

"Свобода лучше, чем несвобода" и все такое. Потом было "Денег нет, но вы держитесь", "Скулить не надо" и т.д.

И с чего вдруг его посты "резкие"? Они тупые и глупые

И вот финал этого марафона. Изнурительного, потому что это непросто - ежесуточно круглосуточно ненавидеть. Причем ночью просто ненавидеть, а днем каждодневно еще и делать все, чтобы они исчезли. Пока жив.

Из последнего следует, что чел понимает - его жизни не хватит для полной победы в этом изнурительном баттле.

И с чего вдруг его посты "резкие"? Они тупые и глупые. Особенно последний

Зато теперь Дмитрию Медведеву посвящают стихи.

Всеволод Емелин

ДАМу

Дело движется к победе

Берегитесь господа

Вышел в Телеграм Медведев

Быстро слушайте сюда.

Эту западную сволочь

Бьет он словом как розгой

Так их Дмитрий Анатольич

Так их гадов дорогой!

Я их тоже презираю

Они жалкая хуйня

А мы с Вами самураи

Мы из стали и огня.

Вы всю правду говорите

В лица недругов Руси

Отливаете в граните

Прям, святых хоть выноси.

Вы во все внесете ясность

Пусть дрожит иноагент

Не зря нашу безопасность

Вам доверил президент.

Вы защитник наш и воин

И за Вашей за спиной

Гражданин РФ спокоен

Как за каменной стеной.

Есть в конце тоннеля свет

Есть ракеты в 30 Махов

Скоро хрустнет их скелет

В сильных, нежных Ваших лапах.

Вы Совбеза заместитель

Дорогой, любимый ДАМ

Вам не страшен вытрезвитель

Так завидую я Вам.

Жгите всем сердца глаголом

Храбро стойте во весь рост

А Захаровой с Лавровым

Плыть до Вас говном сто верст

Появился и телеграм-аккаунт альтернативного Дмитрия Медведева.

Многие считают, что истинная причина резкости Дмитрия Медведева – в том, что его сыну, по слухам, пришлось покинуть США из-за санкций.

Игорь Эйдман

Медведевы тоже плачут

Медведев написал в телеге: "Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли".

И добавил про себя: "Они забрали мои виноградники в Тоскане. Они выперли моего сына из США. Они арестовали мою яхту. Они ввели против меня санкции и теперь я больше никогда не увижу их проклятые города, не воспользуюсь счетами в их чёртовых банках, не зайду в их гнусные кабаки, бутики и казино. Кичливый Лондон, развратный Париж, продажный Нью-Йорк закрыты навсегда. Теперь эти ублюдки и выродки будут веселиться в своих Крушевеле и на Лазурке, в Лас-Вегасе и Монте-Карло без меня...

Как я их ненавижу. И буду делать всё, чтобы они исчезли... Ой, а что же на самом деле я могу сделать? Ах да, я могу, как в детстве, закрыть глаза и тогда не буду никого видеть. Они для меня как будто исчезнут".

Сидит с закрытыми глазами, периодически причитает, всхлипывает, бормочет проклятья и грозит трясущимся кулачком в пустоту.

К нему подходит сын.

- Папа, тебе что, совсем плохо?

- Ах это ты, Илья, чего тебе надо?

- Я только одного хочу - назад в Калифорнию...

- А я в Тоскану хочу...

Обнявшись, плачут вместе...

Нуне Барс

многие сегодня перепостили истеричную реакцию д. медведева на то, что его сыночка выдворили из америки, аннулировав ему визу.

да, санкции действуют, и все они в истерике. и никто за них просить не будет, как за шустрого абрамовича.

говорила недавно с немецкой знакомой. она высказывалась скептически в адрес санкций, говорила, что вот кабаеву с детьми никто из швейцарии все равно выдворять не будет. я попросила не погуглить, сказав, что она отстала от новостей.

она погуглила и говорит:

-- ну выдворили, подумаешь. будет прекрасно жить в россии.

-- да какая же прекрасная это жизнь в её представлении? все магазины любимых дорогих брендов закрылись, из заграницы тоже доставки не будет.

не будет краски для волос, косметических средств, даже ботокс кончается!

-- ну, у нее одежды хватит на пять лет, -- возразила собеседница.

-- это тебе бы хватило, а она привыкла каждый раз новое надевать.

-- ну и все равно, сидит с путиным в бункере, наверное, и счастлива.

-- да кто может быть счастлив с путиным в бункере?!?

-- а вообще, как много параллелей. и лозунги, и пропаганда так похожи на гитлеровские, неужели они тоже в бункере умрут? -- спросила немецкая знакомая

Аббас Галлямов

Возможно это такой хитрый план ЦРУ: убедить Путина в том, что Медведев - истинный патриот и именно его надо сделать преемником. Он, мол, не сдаст и будет стоять до конца.

Для достоверности и сына из Америки выслали.

Но есть и люди, которые над Дмитрием Медведевым не смеются.

Станислав Белковский

Д. А. Медведев добился самого впечатляющего результата (с и после 24 сентября 2011): его снова кто-то (вос)принимает всерьёз. Больше того: его опять упоминают как возможного преемника В. В. Путина.

Анатолий Несмиян

Внезапная активность Медведева в последнее время и все более жесткие и резкие высказывания его в адрес абстрактного Запада, скорее всего — элемент торговли. Торгует, понятно, Медведев самим собой. А вот что «с другой стороны» - тут вопрос более интересный.

Как и в любом преступном сообществе (а Кремль — это конгломерат криминальных структур, захвативших и подмявших под себя политическую и государственную власть) вопрос лояльности — критический. Мафия решает проблему просто — через «повязывание кровью». Закон омерты, круговой поруки — практически неубиваемый механизм тотальной лояльности членов банды. Поэтому сейчас, когда режим перешел к прямой агрессии, каждый должен доказать свою абсолютную лояльность вождю и его курсу. Достаточно вспомнить, как было организовано заседание Совбеза перед принятием решения об атаке Украины — каждого буквально вынудили вслух и на камеру произнести фразу личного одобрения «спец-операции». Путина интересовало только это, само же решение уже было принято, и мнения подчиненных-подельников его уже не интересовало. Только знак полной покорности.

Он обязан произнести обязательную формулу подчинения

Медведев находится на особом положении — он бывший президент, а потому так просто задвинуть его за печку или тем более подвергнуть террору нельзя — могут возникнуть нежелательные аналогии. Правда, медведевское зиц-президентство было уже достаточно давно, но всё же. Но и он обязан произнести обязательную формулу подчинения. Чтобы не было соблазна «соскочить». И в этом смысле его нынешняя активность вполне объясняется этой необходимостью.

Правда, есть и еще одна сторона вопроса. Если сейчас начинаются смотрины «преемника», то вариантов на самом деле у правящей камарильи немного: выдвинуть из ниоткуда серую и невзрачную личность, про которую никто еще день назад ничего не слышал (как это было с самим Путиным) сейчас не получится. По многим причинам. Поэтому выбирать придется из того набора, что уже есть. И выбор этот, скажем откровенно, крайне неширок. Вот-вот откроется эпоха гонок на лафетах — большая часть «соратников» - люди за семьдесят, и в качестве временной фигуры поставить кого-то, конечно, можно, но вопрос все равно придется решать, и решать кардинально. И здесь у относительно непрестарелого Медведева есть неплохой шанс. Он свой, он замазан во всех преступлениях, на него можно хотя вчера открывать дело о государственном преступлении хотя бы за сдачу акватории Баренцева моря — в общем, идеальный кандидат. Но в таком случае он должен взять на себя полную ответственность за преступления режима последних двух сроков Путина. Просто чтобы не сдать людей, прямо замешанных в них.

Он должен взять на себя полную ответственность за преступления режима

Не факт, конечно, что Медведев рассматривается в качестве реальной кандидатуры, но и исключать этот вариант нельзя. Остальные варианты не сильно лучше — кадровая политика режима в этом вопросе выжгла подступы буквально напалмом. Выбор невелик. Путинские назначенцы из числа денщиков и конюхов с интеллектом медузы могут только символизировать консенсусную точку зрения какого-нибудь « теневого Политбюро», но в том и проблема любой деспотии или мафиозного конгломерата, что его руководитель — это не просто точка сборки интересов кланов, но и последняя инстанция при принятии окончательного решения. Хотя бы потому, что интересы всегда прямо противоположны, и зачастую прийти к консенсусу преступные кланы не в состоянии. Поэтому и нужен тот, кто сегодня окажет предпочтение одной группировке, а завтра — для выравнивания баланса — другой. Тупоголового адьютанта и растение на такую должность не поставишь, да и должен он ориентироваться в динамично меняющихся раскладах как рыба в воде. То есть — опять-таки, быть полностью и абсолютно «своим». Чужие тут не ходят.

В общем, внезапное озверение Медведева нужно рассматривать, скорее, как попытку системы удержать устойчивость, а сам Медведев вполне может себя рассматривать как еще не сброшенную карту. И иметь на это вполне весомые основания. Другой вопрос, что умирающему режиму это не поможет — но когда у пациента предсмертные судороги, он не способен думать на перспективу.​

Иван Яковина

Вообще-то говоря, [выплеск] Медведева свидетельствует о том, что ситуация в России очень тяжелая. Можно сказать, безвыходная.

Когда в стране дела идут относительно нормально или хотя бы терпимо, никто такие тексты писать не будет. Там явно есть проблемы, причем существенные.

Медведеву позволяется транслировать в эфир не все, что попало, а только то, что у Путина на уме.

Ну вот, мы теперь знаем: плохо ему, он всех ненавидит и хочет убить.

Если вы сейчас задались вопросом, кому сейчас хорошо, знайте: один такой человек в России точно есть.

Александр Дугин

В день, начавшийся с грозной и справдливой речи Медведева, один за другим знаковые жесты: свержение церковного глобалиста и противника Третьего Рима Иллариона, резкий выход из ЕСПЧ, розыск гадины Глуховского. Еще говорят какую-то русофобскую сволочь помельче запрещают. И тут лучом пронзающим - освобождение Святогорской Лавры от нечести. Определенно dies fastus.

Остальные в нынешнем потоке безумия чувствуют себя не так комфортно.

Александр Пелевин

Алло, Саш, привет, это я. То есть, это ты, но через год. У тебя же 2021-й сейчас? Короче, долго объяснять. В общем, я тут самому себе из лета 2022-го звоню. В смысле, какой ковид? Тут Глуховского объявили в розыск, Невзоров стал украинцем, а Чубайс свалил из России. Вечернего Урганта больше нет, вместо него Владлен. Еще Медведев обещает уничтожить ублюдков и выродков. Нет, не мем про "добейте выживших", но похоже. Так вот, еще чеченцы воюют с русскими. В смысле, вместе. Кстати еще Жириновский перед самой смертью предсказал... Что значит "ты [сумасшедший], не звони мне больше"? Я еще самое главное не ска... *гудки*