Роскомнадзор заблокировал сайт The Daily Telegraph

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт британской газеты The Daily Telegraph. Основанием для блокировки названо распространение недостоверной информации и экстремистских материалов, но подробности не указаны.

Агентство TACC уточняет, что причиной стали публикации, касающиеся боевых действий российской армии на территории Украины.

Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В тот же день Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о войне только по официальным российским источникам. Десятки сайтов российских и иностранных СМИ, а также правозщитных организаций были заблокированы.

Уголовная статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину. Правозащитному проекту "ОВД-Инфо" известно о нескольких десятках уголовных дел по этой статье.