В Тбилиси начался бессрочный протест с требованием интеграции в ЕС

В Тбилиси десятки тысяч человек со всех регионов Грузии вновь собрались на центральном проспекте Руставели, у здания парламента, после истечения срока семидневного ультиматума, предъявленного властям Грузии лидерами НКО "Позор". Неделю назад именно они инициировали массовое общественное движение "Домой – в Европу", передаёт корреспондент Радио Свобода.

Согласно ультиматуму, премьер-министр Ираклий Гарибашвили должен был подать в отставку до воскресенья, а правящая партия "Грузинская мечта" объявить о согласии на формирование "технического правительства" народного доверия с целью выполнения двенадцати условий ЕС, озвученных руководителями Европейской комиссии для предоставления стране статуса "кандидата" на вступление в Евросоюз.

На акции зачитано решение о продолжении митинга до тех пор, пока правительство Гарибашвили не подаст в отставку. Митинг проходит мирно, под звуки грузинских и украинских песен.

17 июня, глава Европейской комиссии Урсула Фон Дер Лайен сообщила о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Грузии было предписано выполнить ряд условий для получения статуса. В частности, страна должна провести ряд системных реформ. В том числе по деолигархизации политической и экономической жизни, деполяризации, обеспечения независимости судебной реформы и защиты прав журналистов, а также различных меньшинств.

Премьер Гарибашвили отказался уходить в отставку, а председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе предложил оппозиции создать несколько парламентских комиссий для поэтапного выполнения условий ЕС.

Лидеры оппозиционных партий, в том числе крупнейшей из них – Единого национального движения Михаила Саакашвили считают "лишённым смысла" любые переговоры с "Грузинской мечтой".