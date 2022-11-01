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Американские военные проводят учет вооружений, переданных Украине

Украинские военнослужащие с ракетным комплексом Javelin на передовой. Киевская область, 13 марта 2022 года

Небольшая группа американских военных, находящихся в Украине, проводит инспекции, цель которых убедиться, что украинской армией ведется строгий учет вооружений, полученных от западных стран. Об этом сообщил в понедельник представитель Пентагона.

Инспекции проводятся американским военным атташе в Киеве и сотрудники управления по сотрудничеству в области обороны. Согласно правилам, они не могут проводит проверки вблизи передовой и действуют там, где, по словам представителя Пентагона, "позволяет обстановка". Украинские официальные лица оказывают полное содействие американским инспекторам.

Эти проверки проводятся в рамках кампании, в ходе которой западные столицы хотят убедится, что современное западное вооружение, переданное украинским вооруженным силам, не попадает в руки российской армии, ее союзников или экстремистских групп. О начале этой кампании было объявлено на прошлой неделе Госдепартаментом. Она проводится в ответ на запросы членов Конгресса, которые требуют от Белого дома отчета о том, на что конкретно используются миллиарды долларов, выделенные на военную помощь Украине.

Как сообщает информационное агентство Associated Press, Госдепартамент подготовил долгосрочный план взаимодействия с Украиной, в рамках которого будет усилен совместный контроль за использованием современного оружия, в особенности, ракетных и противовоздушных систем и усилены меры безопасности на границах страны с тем, чтобы предотвратить потенциальную контрабанду оружия. Украине были переданы тысячи портативных противовоздушных и противотанковых систем, которые могут представлять большой интерес для экстремистских групп.

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