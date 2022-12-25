Алексей Навальный сообщил о потере веса в ШИЗО, куда его не раз помещали

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии во Владимирской области, рассказал о заметной потере веса в штрафном изоляторе, в который его периодически помещают.
Информация появилась в воскресенье в соцсетях политика. Он пишет, что за каждые 10 суток в ШИЗО теряет 3,5 килограмма веса. Вес постепенно восстанавливается, если его не сразу сажают снова, отмечает Навальный.
25 декабря Алексей Навальный сообщил, что вышел из ШИЗО после очередной отправки туда на 12 суток. За время пребывания в исправительной колонии №6 это было уже девятое такое наказание.
Во владимирской колонии строгого режима Навальный находится с июня 2022 года. Назначать дополнительные наказания ему стали после того, как в августе он объявил о создании профсоюза заключённых и стал оспаривать условия своего содержания. Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО (в том числе практически подряд), были расстёгнутая пуговица, отказ мыть забор, за отсутствие куртки. В последний раз наказание назначили за то, что он в разговоре с сокамерником употребил нецензурное слово.
- Алексей Навальный после отравления в августе 2020 года ядом "Новичок" находился на лечении в Берлине. В начале 2021 года политик вернулся в Россию, где его задержали прямо в аэропорту.
- Сначала оппозиционеру, основателю Фонда борьбы с коррупцией (объявлен в России экстремистской организацией), заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше", а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии).
- Своё уголовное преследование Навальный и его сторонники называют политическим.
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