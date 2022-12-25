Алексей Навальный сообщил о потере веса в ШИЗО, куда его не раз помещали

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии во Владимирской области, рассказал о заметной потере веса в штрафном изоляторе, в который его периодически помещают.

Информация появилась в воскресенье в соцсетях политика. Он пишет, что за каждые 10 суток в ШИЗО теряет 3,5 килограмма веса. Вес постепенно восстанавливается, если его не сразу сажают снова, отмечает Навальный.

25 декабря Алексей Навальный сообщил, что вышел из ШИЗО после очередной отправки туда на 12 суток. За время пребывания в исправительной колонии №6 это было уже девятое такое наказание.

Во владимирской колонии строгого режима Навальный находится с июня 2022 года. Назначать дополнительные наказания ему стали после того, как в августе он объявил о создании профсоюза заключённых и стал оспаривать условия своего содержания. Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО (в том числе практически подряд), были расстёгнутая пуговица, отказ мыть забор, за отсутствие куртки. В последний раз наказание назначили за то, что он в разговоре с сокамерником употребил нецензурное слово.