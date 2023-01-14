Би-би-си: в России установили первую памятную доску бойцу "ЧВК Вагнера"

В конце прошлого года на фасаде одной из школ в Саратове установили мемориальную доску Денису Ковырзину, выпускнику школы и бывшему бойцу Росгвардии, погибшему на войне с Украиной. В 2016 году его осудили на семь с половиной лет колонии по обвинению в убийстве, пишет Би-би-си со ссылкой на данные Мосгорсуда.

Ковырзин несколько раз подавал ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО), но ему в нём отказывали. Последний раз такое произошло в мае 2022 года.

Ковырзин отбывал срок под Нижним Новгородом в колонии для бывших сотрудников силовых ведомств. Туда, по данным проекта Gulagu.net, летом 2022 года приезжали вербовщики на войну с Украиной из "ЧВК Вагнера". Вероятнее всего, Ковырзин в составе этого вооружённого формирования отправился на фронт, где погиб в начале августа.

Похоронили Ковырзина в подмосковной Балашихе. Там он служил до своего ареста. Был ли заключённый помилован, не сообщается.

Мемориальная доска, установленная в Саратове, стала первым памятным знаком воевавшему в "ЧВК Вагнера" заключённому, обращает внимание Би-би-си.

Администрация школы не стала отвечать на вопросы журналистов. Представитель мэра Саратова обещала изучить ситуацию.

"ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Создатель и спонсор ЧВК – близкий к президенту России петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Весной прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" и лично Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну.

Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. Как оно оформляется юридически, до сих пор неизвестно.

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