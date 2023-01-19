Война — это нормально? Эфир в 21:05

Война – это нормально? Почему россияне к ней привыкают.
Все прогнило, систему нужно менять. Как чиновники объясняют рост тарифов за коммунальные услуги.
Бабы нарожают. В России утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин.
Война – это нормально? Почему россияне к ней привыкают.
Все прогнило, систему нужно менять. Как чиновники объясняют рост тарифов за коммунальные услуги.
Бабы нарожают. В России утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин.
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