Bloomberg: США введут пошлину в 200% на российский алюминий

Соединённые штаты Америки рассматривают вопрос о введении пошлины в 200% на импорт алюминия из России. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg. Решение может быть принято уже на этой неделе.

Власти США рассматривали санкции в отношении российского алюминия ещё в феврале 2022 года, но тогда отказалась от этой меры. Сейчас, по данным Bloomberg, США хотят ввести беспрецедентную пошлину из-за того, что Россия демпингует на рынке алюминия.

Главным российским экспортёром алюминия является компания "Русал", основанная бизнесменом Олегом Дерипаской. Российский экспорт до начала военного вторжения в Украину составлял около 10 процентов всего алюминия, который закупали США. После введения международных санкций доля российских экспортёров алюминия на американском рынке снизилась до трёх процентов. Заместить их для американской экономики не составит большого труда, полагают источники Bloomberg.

Осенью 2022 года сообщалось, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на импорт алюминия из России. Во внимание принимались три возможных сценария: полный запрет на закупки российского алюминия, повышение закупочных тарифов до фактически запретительных или наложение жёстких санкций на "Русал" как ключевого экспортёра.