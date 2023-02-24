В Братске арестованному по делу о поджоге военкомата вменяют теракт

В Братске арестованному по делу о поджоге военкомата Дмитрию Михееву ужесточили обвинение, вменив совершение теракта. Ему грозит от 12 до 20 лет заключения, сообщает "Зона солидарности".

По сведениям этого проекта, обвинение было перекфалифицировано 25 января. Изначально дело возбудили по уголовной статье об уничтожении имущества.

Сейчас 21-летний Дмитрий Михеев находится в городском следственном изоляторе №2. По версии следствия, именно он в ночь на 9 января поджёг военкомат на улице Рябиновая. Телеграм-канал Baza тогда писал, что около 2 часов ночи охранник заметил дым, идущий из здания, и вызвал пожарных. "Оказалось, что кто-то бросил в окно помещения на первом этаже бутылку с зажигательной смесью. На место приехали несколько экипажей пожарных, огонь удалось потушить прежде, чем он охватил всё здание", - сообщала Baza.

По ряду сведений, Михеев работал звукорежиссёром в местной телекомпании "Братск". Там новость о задержании сотрудника назвали "сплетнями иноагентов". Позднее сотрудники ТРК сообщили, что Михеев "здесь больше не работает", - пишет "Медиазона".

После начала войны в Украине в России участились поджоги военкоматов и административных зданий. С лета части арестованным по делам о поджоге стали ужесточать обвинения на статью о теракте, отмечает "Медиазона".