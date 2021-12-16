Основатель Group-IB Илья Сачков написал обращение из СИЗО

Арестованный по обвинению в госизмене основатель компании Group-IB Илья Сачков передал через адвокатов своё заявление, сообщают РБК.

В нём Сачков пишет, что его дело не связано с самой компанией и его работой в ней: "Это вселяет определенную надежду на то, что в ходе следствия будет установлена моя невиновность в рамках инкриминируемого мне преступления".

16 декабря Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста Сачкова. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 28 февраля 2022 года.

"Прекрасно понимаю, что я не всем понятен, не всем приятен, не всем нравлюсь. Равно как знаю, что в вопросах борьбы с преступностью нередко бываю категоричен и жесток в своих высказываниях. И не только в этом: с лженаукой, гомеопатией, гадалками и лентяями у меня тоже не срослось. Но все это не делает меня преступником, а тем более, изменником Родины", – пишет Сачков.

Он добавил, что почти лишён права на переписку: за время, проведённое в СИЗО "Лефортово", Сачков получил только одно письмо.

Сачков был арестован в конце сентября. Детали его дела засекречены. Вину в госизмене, которая, как утверждает следствие, нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, и сотрудничество с иностранной разведкой Сачков не признаёт.

Собеседники СМИ на рынке информационной безопасности предполагают, что преследование Сачкова может быть связано с делом о госизмене 2016 года, по которому он проходил свидетелем. Обвиняемые по нему бывший сотрудник ФСБ Руслан Стоянов, сотрудник "Лаборатории Касперского", и сотрудник Центра информбезопасности Георгий Фомченков получили длительные тюремные сроки.

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