ФСБ отчиталась о задержании "участников антисемистских чатов"

В Ингушетии сотрудники ФСБ сообщили о выявлении двух местных жителей, якобы состоявших в антисемитских чатах. Их заставили дать объяснения на камеру, видео со ссылкой на республиканское управление ФСБ опубликовали входящие в одну медиагруппу "Известия" и РЕН-ТВ.

На первом ролике местный житель утверждает, что состоял в вотсап-группе, где там обсуждали "проведение митинга" из-за якобы готовящегося прилёта в аэропорт Магаса рейса из Израиля. Лицо говорящего заретушировано и нельзя определить, читает ли он текст с листа.

Во второй части ролика неизвестный отвечает на вопросы и говорит, что посылал в чаты видео о существовании рейса из Тель-Авива в Магас с пересадкой в Сочи.

В ФСБ добавили, что аэропорт Магас не принимает рейсы из Израиля. Директор местного аэропорта уточнил, что из международных маршрутов к ним летает только рейс Каир – Москва – Магас.

В МВД по Ингушетии сообщили об усилении мер безопасности в местном аэропорту.

Вечером 29 октября от нескольких сот до полутора тысяч человек захватили аэропорт Махачкалы, придя туда с антисемитской акцией протеста перед прилетом рейса из Тель-Авива. Они выступали против Израиля и требовали изгнать евреев из Дагестана. Участники акции снесли ограждение и прорвались на территорию аэропорта. Во время беспорядков пострадали больше 20 человек, 10 из них получили серьезные травмы. Пострадали девять сотрудников полиции.

По факту антисемитского погрома в аэропорту Махачкалы возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Накануне Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу отчиталось о задержании 83 человек и проведении более 50 обысков. Ранее сообщалось, что полиция установила 150 "активных участников беспорядков". По последним данным, арестованы 15 человек. Они получили до 10 суток ареста по административной статье о мелком хулиганстве.

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