"Впиши своё имя в историю". Как в России вербуют женщин на войну

В России вербовка новых контрактников на войну против Украины теперь распространяется и на женщин. В Нижегородской области рекламные буклеты о зачислении в региональные военные подразделения вывешивают сейчас не только в детсадах, библиотеках и поликлиниках, но даже и в женских консультациях.

Такой контракт уже подписала жена российского военного, который рассказывал о практике содержания провинившихся солдат в так называемых "ямах". Женщина сообщает, что о судьбе ее мужа по-прежнему ничего не известно. Вероятно, она уверена, что единственная возможность его отыскать – самой пойти на фронт.

Новая волна вербовки добровольцев шире прошлогодней, а реклама – агрессивнее

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале названия новых военных подразделений из Нижегородской области. Это будут танковые батальоны "Горький" и "Ивлиев", а также мотострелковый батальон "Серафим Саровский". Как уже сообщало Радио Свобода, сформированный в прошлом году нижегородский танковый батальон носил имя Кузьмы Минина, и после отправки на фронт региональные руководители перестали отслеживать его судьбу.

Новая волна вербовки добровольцев шире прошлогодней, а реклама – агрессивнее. В телеграме публикуются фотографии листовок, развешанных даже в женской консультации.

На прошлой неделе региональные информагенства и телеканалы рассказали об очередном отряде добровольцев, который отправился "в зону СВО", и особо обратили внимание, что среди контрактников есть и женщины.

– Я медик. У меня там находится муж. Мне бы хотелось быть поближе к нему, – говорит в интервью одна из женщин.

Видео с интервью женщин-добровольцев распространяет нижегородская автономная организация "Дом народного единства", которая отвечает за пропаганду контрактной службы.

На этих кадрах лицо женщины скрыто, имя ее также не называют, но, по данным Радио Свобода, это жена того самого добровольца из Нижегородской области, который около месяца назад рассказал о своем конфликте с воинским начальством. За попытки разобраться с отпусками контрактников Алексей (имя изменено) был посажен в "яму" – место "перевоспитания" солдат. Контрактники записали видео, в котором рассказали, за что попали под арест и где еще расположены подобные "ямы".

В переписке с Радио Свобода жена Алексея Екатерина (имя изменено) сообщила, что у нее нет никаких сведений о муже с конца июня. Всё это время она не прекращала поисков.

"Тишина. С ним так и нет связи, он пропал. Звонила в Министерство обороны, сказали в негативных списках его нет", – написала женщина 1 августа.

Как выяснилось позже, эти слова Екатерина писала в день вступления в ряды военных медиков.

– [У меня] есть сын, ему 19 лет будет, дочка у меня 11 лет. Моя семья меня поддерживает. И коллеги тоже поддержали. Хотелось и санинструктором попробовать себя, и на передовой ребятам помогать… Хочется спасать! – рассказывает Екатерина в официальном интервью, не упоминая истинную причину отъезда на фронт.

– Я по образованию медработник, фельдшер, – говорит еще одна женщина-доброволец. – Собралась, потому что у меня там два брата служат. Возможно, я не постоянно буду в госпитале находиться, могут быть и выездные мероприятия с бойцами.

Эту женщину губернатор Нижегородской области выбрал в качестве примера начавшегося набора женщин-добровольцев.

"За этой балаклавой, с одной стороны, – хрупкая голубоглазая девушка, с другой – решительный и сильный духом человек. Людмила из Тоншаевского района заключила контракт на военную службу", – написал Глеб Никитин, чтобы в финале поста еще раз прорекламировать региональный сайт по записи добровольцев.

Активную вербовку женщин в ряды российской армии подтверждают и другие источники. Как рассказала телеграм-каналу "Можем объяснить" основатель проекта "Русь сидящая" Ольга Романова, "желание осужденных и не осужденных женщин идти на войну очень велико".

"В отличие от мужчин, женщины в тюрьме крайне подвержены пропаганде. Мы можем ждать новостей и из других женских зон. И женщины даже больше хотят воевать", – говорит правозащитница.

Во вторник SOTA сообщила, что около 30 осужденных женщин из ИК-7 в липецкой Новоуглянке заключили контракт с Минобороны сроком сразу на два года. При этом, по словам источника издания, более 90 процентов заключенных колонии обладают положительным ВИЧ-статусом.

В марте проект "Север.Реалии" публиковал расследование о судьбе некоторых женщин, которые решили служить по контракту в "зоне СВО". Как рассказывают героини расследования, офицеры склоняли женщин из медицинских рот к сожительству, и для некоторых это было единственной возможностью выжить на фронте.