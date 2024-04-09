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Суд ужесточил приговор Лилии Чанышевой до 9,5 лет колонии

Лилия Чанышева
Лилия Чанышева

Верховный суд Башкортостана ужесточил приговор бывшей главе штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой, которую обвиняют в экстремистской деятельности. Срок лишения свободы увеличили с семи с половиной лет колонии общего режима до девяти с половиной лет.

Как пишет Идель. Реалии, во вторник суд повторно рассмотрел апелляционные жалобы Чанышевой, уфимского активиста Рустема Мулюкова, а также апелляционное представление Генпрокуратуры России, требовавшей ужесточить наказание Чанышевой до десяти лет.

Как рассказали сторонники Лилии Чанышевой, вышедшие на перерыв адвокаты сообщили им, что суд отказал им во всех ходатайствах, в том числе, в исследовании доказательств.

Приговор в отношении Мулюкова, второго обвиняемого по делу, оставлен без изменений.

14 июня 2023 года судья Кировского райсуда Уфы Азамат Бикчурин признал Лилию Чанышеву виновной по уголовным статьям об "организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения", "публичных призывах к экстремистской деятельности", а также о "пропаганде деяний некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Активистку также обязали выплатить штраф в 400 тысяч рублей и наложили ряд ограничений.

Процесс проходил в закрытом режиме. За день до приговора Евросоюз призвал власти России "немедленно и безо всяких условий" освободить Лилию Чанышеву.

Рустем Мулюков был признан виновным в "участии в экстремистском сообществе" и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

С 4 декабря 2023 года Чанышева отбывала наказание в женской исправительной колонии № 28 в Березниках Пермского края. В начале апреля - в связи с требованиями прокуратуры - она и Рустем Мулюков были доставлены из колоний в уфимское СИЗО-1.

  • Лилию Чанышеву - как и некоторых других бывших координаторов и соратников Алексея Навального - арестовали после того, как связанные с оппозиционным политиком организации признали "экстремистскими" и запретили их деятельность в России.
  • Своей вины Лилия Чанышева и Рустем Мулюков не признают.

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