Верховный суд Башкортостана оставил в силе приговор Лилии Чанышевой

Верховный суд Башкортостана 7 ноября оставил в силе приговор экс-координатору уфимского Штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой. Об этом сообщает RusNews.
Летом районный суд столицы Башкортостана приговорил Лилию Чанышеву к семи с половиной годам колонии по делу о создании "экстремистского сообщества". На заседании во вторник по апелляции на приговор суд утвердил его без изменения тюремного срока, однако добавил два отягчающих обстоятельства. Телегра-канал SOTA со ссылкой на адвоката Сергея Макаренко пишет, что к обвинению активистки добавили пункты о мотиве политической ненависти и организованной группе.
Перед оглашением решения Верховного суда Чанышева поблагодарила пришедших на заседание. "Какое бы ни было принято решение, в будущем оно будет отменено. А мы останемся друзьями бесконечно", - цитирует Лилию Чанышеву сайт Идель.Реалии.
В апелляционной жалобе на приговор адвокат Макаренко указал, что считает вердикт суда первой инстанции "очевидно неправосудным, необоснованным и подлежащим отмене в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона". Сергей Макаренко также назвал приговор "безусловно и очевидно политически мотивированным, поскольку им признана экстремистской и преступной законная мирная политическая деятельность, которой занималась Чанышева".
- Лилию Чанышеву арестовали в ноябре 2021 года по "объединённому уголовному делу" в отношении российского политика Алексея Навального и его ближайших соратников. В декабре того же года Правозащитный центр "Мемориал" признал активистку политзаключённой.
- В конце января Росфинмониторинг внёс Лилию Чанышеву – наряду с Алексеем Навальным и другими его соратниками – в перечень лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.
- 9 октября нынешнего года Лилия Чанышева внезапно была переведена из уфимского СИЗО-1, где она содержалась последние восемь месяцев, в СИЗО-5 города Дюртюли, в 120 километрах от Уфы. Причины такого перевода до сих пор остаются неясными, пишет Идель.Реалии.
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