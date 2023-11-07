Верховный суд Башкортостана оставил в силе приговор Лилии Чанышевой

Верховный суд Башкортостана 7 ноября оставил в силе приговор экс-координатору уфимского Штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой. Об этом сообщает RusNews.

Летом районный суд столицы Башкортостана приговорил Лилию Чанышеву к семи с половиной годам колонии по делу о создании "экстремистского сообщества". На заседании во вторник по апелляции на приговор суд утвердил его без изменения тюремного срока, однако добавил два отягчающих обстоятельства. Телегра-канал SOTA со ссылкой на адвоката Сергея Макаренко пишет, что к обвинению активистки добавили пункты о мотиве политической ненависти и организованной группе.

Перед оглашением решения Верховного суда Чанышева поблагодарила пришедших на заседание. "Какое бы ни было принято решение, в будущем оно будет отменено. А мы останемся друзьями бесконечно", - цитирует Лилию Чанышеву сайт Идель.Реалии.

В апелляционной жалобе на приговор адвокат Макаренко указал, что считает вердикт суда первой инстанции "очевидно неправосудным, необоснованным и подлежащим отмене в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона". Сергей Макаренко также назвал приговор "безусловно и очевидно политически мотивированным, поскольку им признана экстремистской и преступной законная мирная политическая деятельность, которой занималась Чанышева".