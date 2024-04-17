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Их волнуют иноагенты

Марк Фейгин и Павел Дуров, коллаж
Марк Фейгин и Павел Дуров, коллаж

Драка в парламенте Грузии и "развал России от иноагентов"

В Грузии не утихают протесты из-за закона об иноагентах. Глава Совбеза Дмитрий Медведев иронизирует, а Дмитрий Песков поспешил оправдаться, что в Грузии нет "руки Москвы". В самой России с новой силой началась охота на тех, кто, по мнению Кремля, подвержен иностранному влиянию. Аркадий Мамонтов снимает "разоблачительный" фильм об иноагентах, а Маргарита Симоньян призывает вешать предателей. Марк Фейгин считает, что все это похоже на истерику Кремля и пропаганды. Что происходит сегодня в Грузии, и чего ждать российским иноагентам - в прямом эфире обсуждаем с политологами Геллой Васадзе и Иваном Преображенским. Ведущий - Артём Радыгин.

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