Их волнуют иноагенты

В Грузии не утихают протесты из-за закона об иноагентах. Глава Совбеза Дмитрий Медведев иронизирует, а Дмитрий Песков поспешил оправдаться, что в Грузии нет "руки Москвы". В самой России с новой силой началась охота на тех, кто, по мнению Кремля, подвержен иностранному влиянию. Аркадий Мамонтов снимает "разоблачительный" фильм об иноагентах, а Маргарита Симоньян призывает вешать предателей. Марк Фейгин считает, что все это похоже на истерику Кремля и пропаганды. Что происходит сегодня в Грузии, и чего ждать российским иноагентам - в прямом эфире обсуждаем с политологами Геллой Васадзе и Иваном Преображенским. Ведущий - Артём Радыгин.