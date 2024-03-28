Выживут только патриоты?

В российских городах полиция задерживает граждан за комментарии о теракте в "Крокус Сити Холле". Аминчон Исломов - первый из восьми арестованных фигурантов дела об атаке в "Крокусе", кто обжаловал заключение под стражу. Силовики начали охоту на журналистов по делу ФБК. Под раздачу попадают те, кто ходил на похороны Навального или размещал видео Юлии Навальной. Ведущий волгоградского телеканала называет в эфире места работы и имена людей, приносивших цветы в память об оппозиционере. Режим снова наносит ответный удар - по своим же гражданам. У Путина вызывает тревогу лозунг "Россия для русских".

В прямом эфире "Лицом к событию" - Татьяна Лазарева и Михаил Лобанов. Ведущий - Иван Воронин.