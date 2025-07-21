Аэропорты Москвы пытаются восстановить работу после масштабного коллапса, который спровоцировали атаки украинских беспилотников. С 19 по 21 июля в столичных аэропортах были задержаны и отменены в общей сложности более 1000 рейсов.

В Шереметьево предупредили, что время обслуживания пассажиров может быть увеличено из-за ранее введенных ограничений на полеты.

Ситуация в аэропортах Москвы "чуть получше, чем была в мае", заявил новый министр транспорта Андрей Никитин.

Свыше 50 поездов идут с задержкой в Ростовской области из-за последствий атаки украинских беспилотников.

В Киеве под массированный удар российских военных 21 июля попали жилые дома, склады, нежилые здания. Местные власти сообщили, что в результате атаки один человек погиб, семеро получили ранения.

Интенсивные атаки дронов и обстрелы проходят на фоне предложения Украины вернуться к переговорам. Новые переговоры Москвы и Киева могут пройти в Стамбуле 23 или 24 июля, сообщает Independent Türkçe.

"С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе. Вы знаете, что мы выступаем за проведение третьего раунда. Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас проинформируем", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На фоне обострения отношений Баку и Москвы, президент Азербайджана Ильхам Алиев стал более активно поддерживать Киев. На IШушинскои медиафоруме Алиев, по словам журналистов, очень тепло воспринял подарок украинской делегации: шевроны украинских подразделений.

"Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же", — поблагодприл Алиев украинскую делегацию.

Отношения между Москвой и Баку находятся на прочной основе, однако в настоящее время проходят через непростой этап, утверждает Дмитрий Песков. "Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских", — добавил он.

Переживает ли Кремль из-за транспортного коллапса? Что может ослабить позицию Москвы на переговорах и что может предложить украинская делегация в Стамбуле? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологами Наталией Шавшуковой и Владимиром Фесенко.















