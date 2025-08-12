"Все россияне стали жить лучше" (ВЦИОМ)

Показать больше Свернуть

"Мы работаем без устали день и ночь 24 часа в сутки, чтобы удовлетворить интерес власти к тому, что думает народ", - говорит глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Комсомольской правде". Чем именно его структура удовлетворила власть? Хотя бы тем, что жизнь абсолютно всех россиян улучшилась за годы СВО и благодаря СВО. Сегодня в "Повестке" - разбор самых ярких фрагментов этого интервью. В гостях журналисты Максим КУзахметов и Денис Камалягин.