"Мы работаем без устали день и ночь 24 часа в сутки, чтобы удовлетворить интерес власти к тому, что думает народ", - говорит глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Комсомольской правде". Чем именно его структура удовлетворила власть? Хотя бы тем, что жизнь абсолютно всех россиян улучшилась за годы СВО и благодаря СВО. Сегодня в "Повестке" - разбор самых ярких фрагментов этого интервью. В гостях журналисты Максим КУзахметов и Денис Камалягин.
"Все россияне стали жить лучше" (ВЦИОМ)
Выпуски
07 августа 2025
Азербайджан и Армения в Вашингтоне без Кремля
05 августа 2025
Запад должен ударить первым»
31 июля 2025
"Венедиктову нельзя дать уйти красиво"
24 июля 2025
"Дирижер Путина" нацелился на Испанию
17 июля 2025
Кресты и роды без VPN