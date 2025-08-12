Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Повестка

"Все россияне стали жить лучше" (ВЦИОМ)

"Все россияне стали жить лучше" (ВЦИОМ)
Embed
"Все россияне стали жить лучше" (ВЦИОМ)

No media source currently available

0:00 0:41:00 0:00
Скачать медиафайл

"Мы работаем без устали день и ночь 24 часа в сутки, чтобы удовлетворить интерес власти к тому, что думает народ", - говорит глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Комсомольской правде". Чем именно его структура удовлетворила власть? Хотя бы тем, что жизнь всех россиян улучшилась благодаря СВО.

"Мы работаем без устали день и ночь 24 часа в сутки, чтобы удовлетворить интерес власти к тому, что думает народ", - говорит глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Комсомольской правде". Чем именно его структура удовлетворила власть? Хотя бы тем, что жизнь абсолютно всех россиян улучшилась за годы СВО и благодаря СВО. Сегодня в "Повестке" - разбор самых ярких фрагментов этого интервью. В гостях журналисты Максим КУзахметов и Денис Камалягин.

Выпуски

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
XS
SM
MD
LG