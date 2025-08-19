Владимира Путина могут подталкивать к миру изнутри. Те, кто пользуется влиянием на него. Предполагаемые имена сторонников этой "партии мира" за годы войны менялись несколько раз. Попробуем разобраться с политическим аналитиком Аббасом Галлямовым, кто в ней состоит сейчас и кто ее "возглавляет". А также: может ли быть такое, что Путина к миру подталкивает война? Что ситуация на фронте далека от той, которую он рисует? Или точнее ему рисуют? Об этой другой гость Повестки - военный эксперт Игорь Романенко.
Кремлевская "партия мира": от братьев Ковальчуков до сестер Путиных
