Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Повестка

Кремлевская "партия мира": от братьев Ковальчуков до сестер Путиных

Кремлевская "партия мира": от братьев Ковальчуков до сестер Путиных
Embed
Кремлевская "партия мира": от братьев Ковальчуков до сестер Путиных

No media source currently available

0:00 0:42:33 0:00
Скачать медиафайл

Владимира Путина могут подталкивать к миру изнутри. Те, кто пользуется влиянием на него. Предполагаемые имена сторонников этой "партии мира" за годы войны менялись несколько раз. Попробуем разобраться с политическим аналитиком Аббасом Галлямовым, кто в ней состоит сейчас и кто ее "возглавляет".

Владимира Путина могут подталкивать к миру изнутри. Те, кто пользуется влиянием на него. Предполагаемые имена сторонников этой "партии мира" за годы войны менялись несколько раз. Попробуем разобраться с политическим аналитиком Аббасом Галлямовым, кто в ней состоит сейчас и кто ее "возглавляет". А также: может ли быть такое, что Путина к миру подталкивает война? Что ситуация на фронте далека от той, которую он рисует? Или точнее ему рисуют? Об этой другой гость Повестки - военный эксперт Игорь Романенко.

Выпуски

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
XS
SM
MD
LG