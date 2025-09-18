Ссылки для упрощенного доступа

Битва городского прокурора и мэра. Однокурсник Медведева в кресле генпрокурора

Битва городского прокурора и мэра. Однокурсник Медведева в кресле генпрокурора
Битва городского прокурора и мэра. Однокурсник Медведева в кресле генпрокурора

Однокурсник Дмитрия Медведева Александр Гуцан вот-вот станет генеральным прокурором России. Его супруга, и тоже однокурсница Медведева, много лет председательствовала в Уставном суде Санкт-Петербурга. Однокурсник Владимира Путина Александр Бастрыкин внешне кажется родным братом Александра Гуцана.

Однокурсник Дмитрия Медведева Александр Гуцан вот-вот станет генеральным прокурором России. Его супруга, и тоже однокурсница Медведева, много лет председательствовала в Уставном суде Санкт-Петербурга. Однокурсник Владимира Путина Александр Бастрыкин внешне кажется родным братом Александра Гуцана. Он сохраняет свой пост главного следователя страны, но возможно через год переместится на бывшую должность Гуцана. А также: кто победит в схватке титанов уральского города Серова: прокурор или мэр?

В гостях у Повестки политик Геннадий Гудков и журналист Максим Гликин.

В гостях у Повестки политик Геннадий Гудков и журналист Максим Гликин.

