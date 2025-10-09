Путин считает друзей по пальцам. Песков ждет сына с войны. Или с Мальдив?

Показать больше Свернуть

Сегодня в "Повестке":

1. Владимир Путин вроде бы деятельно раскаялся перед Ильхамом Алиевым в Душанбе, в куларах второго саммита "Центральная Азия", на который для отдельной встречи собрались лидеры стран СНГ. Удовлетворят ли президента Азербайджана эти извинения и объяснения?

2. Где воюет сын Пескова - на Донбассе или на Мальдивах? И где остальные детки чиновников-патриотов?

3.Почему Ксению Собчак заставили ликвидировать интервью с безобидным крестным сыном рыжего Иванушки, но дали зеленый свет ее же интервью с "террористом и экстремистом" Арестовичем?