"Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 24 октября
Путин о об отмене встречи в Будапеште, санкциях и "Томагавках"; Бои за Купянск; гибель журналистов в Краматорске; "Антидроновая стена" в Европе; расследование гибели Айшат Баймурадовой; скандал в НБА; В российских фильмах семьи будут с тремя детьми; рубрика "Книга недели"

