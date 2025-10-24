Ссылки для упрощенного доступа

Американские вопросы: Сдерживание или сосуществование с Россией: на что сделает ставку Трамп?

Американские вопросы: Сдерживание или сосуществование с Россией: на что сделает ставку Трамп?

Реальна ли альтернатива стратегии сдерживания Кремля? Можно ли договориться с Владимиром Путиным? Путин раздражает Трампа? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с историком из Университета Сетон-Холл Натаниэлом Найтом и политологом из Университета Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым.

