"Время Свободы с Андреем Шароградским"

"Время Свободы с Андреем Шароградским"
"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Бои в Донбассе; Совбез России о ядерных испытаниях; приговор Шлосбергу; Трамп о выборах 4 ноября; шатдаун влияет на работу аэропортов в США; иск против пересмотра границ избирательных округов в Калифорнии; преследования в России за прослушивание украинских песен; свадьба Шамана и Мизулиной

