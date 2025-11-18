"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Более 20 погибших в Тернополе; Польша закрывает консульство РФ в Гданьске; бои за Покровское; украинские звезды отказываются сотрудничать с "Кварталом 95"; Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии; Конгресс США одобрил закон о "файлах Эпштейна"; фестиваль "Музыка изгнания в Лондоне"