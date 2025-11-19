Новый "мирный план" по Украине; бои за Покровск; Британия заявила протест по поводу опасных действий судна "Янтарь"; Литва открыла два КПП на границе с Беларусью; возможен ли "пузырь" на рынке компаний ИИ; 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой
Выпуски
-
19 ноября 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
18 ноября 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
17 ноября 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
14 ноября 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
13 ноября 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
12 ноября 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"