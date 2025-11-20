"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Обсуждение нового "мирного плана" США по Украине; Оккупирован ли Купянск; коррупционный скандал в Украине; принят новый госбюджет России; Трамп осудил конгрессменов, призывающих военных не выполнять его незаконные приказы; "Книга недели"; Премия "Просветитель" для Андрея Шарого и Ярослава Шимова .