Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским"

Удары по Киеву; обсуждение плана Трампа; бои в Покровске; аресты в Кыргызстане; комиссия по 7 октября; досрочные выборы в Республике Сербской в Боснии; отклонен иск против бывшего директора ФБР США Коми; 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой

