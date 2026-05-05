Хочет отсидеться?

Накануне 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге начали отключать интернет. У некоторых пользователей не работают сайты из "белого списка", пишет издание "Агентство". Доступ на территорию Кремля для посетителей 9 мая будет полностью закрыт. Минобороны вечером 4 мая объявило, что по решению Владимира Путина 8 и 9 мая Россия объявляет "перемирие в честь празднования Дня Победы".

Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил на фронте "режим тишины", который должен начаться в ночь с 5 на 6 мая. В то же время он обвинил Россию в "абсолютном цинизме" – в связи с продолжающимися ударами по Украине. Только в Полтавской области в ночь на 5 мая погибли 5 и пострадали более 30 человек.

В ночь на 5 мая украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Украина ударила по одному из крупнейших НПЗ России и производящему защиту для дронов военному заводу. Ударам подверглось и военное предприятие в Чебоксарах.

Тем временем стало известно, что Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами России, в состав которых входят войска противовоздушной и противоракетной обороны.



Чего боится Кремль, и побеждает ли Украина в дроновой войне, обсуждаем в программе "Лицом к событию".