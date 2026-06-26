Налоги на сверхбогатых или сокращение социальных программ? "Популярная Америка" с Константином Сониным

Демократы ведут кампании под лозунгом повышения налогов на сверхбогатых, республиканцы во главе с Дональдом Трампом снижают налоги и стараются ужать социальные программы, забирающие львиную долю бюджета. Может ли Америка быть социальным государством, обсуждают Константин Сонин и Валентин Барышников.