Социализм в Америке или Трамп против коммунизма

Cоциализм, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по-крайней мере среди молодежи, левые прогрессисткие политики выигрывают праймериз демократов, а Трамп заговорил об угрозе коммунизма. "Популярная Америка" с Константином Сониным и Валентином Барышниковым.