Одиссей, футбол и культурные войны
Фильм Кристофера Нолана "Одиссей" глазами борцов с воук-культурой, чемпионат мира по футболу и американский спорт как всеобщий праздник, а также экономические последствия возобновишихся боевых действий США против Ирана. "Популярная Америка" с Константином Сониным и Валентином Барышниковым.
Выпуски
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24 июля 2026
Одиссей, футбол и культурные войны
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17 июля 2026
Социализм в Америке или Трамп против коммунизма
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26 июня 2026
Конец войны и “наследники” Трампа
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12 июня 2026
Выборы - дело рук избирателя
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05 июня 2026
Трамп, Нетаньяху и отношение к Израилю в США