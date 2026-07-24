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Одиссей, футбол и культурные войны

Одиссей, футбол и культурные войны
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Одиссей, футбол и культурные войны

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Фильм Кристофера Нолана "Одиссей" глазами борцов с воук-культурой, чемпионат мира по футболу и американский спорт как всеобщий праздник, а также экономические последствия возобновишихся боевых действий США против Ирана. "Популярная Америка" с Константином Сониным и Валентином Барышниковым. 

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