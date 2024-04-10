А вы летайте через Стамбул

"Мы удовлетворены этим решением", - заявил Михаил Фридман после пересмотра персональных санкций со стороны Европейского союза. Ограничения не работают, у властей Евросоюза нет протокола действия, считает экономист Владислав Иноземцев. Санкционное давление против России сохранится в ближайшие 10-15 лет, отмечают в российском правительстве. Почему с олигархов снимают санкции, а обычным россиянам приходится терпеть, и почему санкционное давление против родственников и любовниц российской элиты если и есть, то точечное - разбираемся в прямом эфире с европейским политологом Сергеем Потапкиным и политиком Русланом Шаведдиновым.

Ведущий - Иван Воронин.