А вы летайте через Стамбул

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Авен и Фридман
Авен и Фридман

Суд ЕС пересмотрел санкции против Авена и Фридмана: ждать ли санкционного послабления россиянам?

"Мы удовлетворены этим решением", - заявил Михаил Фридман после пересмотра персональных санкций со стороны Европейского союза. Ограничения не работают, у властей Евросоюза нет протокола действия, считает экономист Владислав Иноземцев. Санкционное давление против России сохранится в ближайшие 10-15 лет, отмечают в российском правительстве. Почему с олигархов снимают санкции, а обычным россиянам приходится терпеть, и почему санкционное давление против родственников и любовниц российской элиты если и есть, то точечное - разбираемся в прямом эфире с европейским политологом Сергеем Потапкиным и политиком Русланом Шаведдиновым.

Ведущий - Иван Воронин.

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