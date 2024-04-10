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Суд Евросоюза распорядился отменить персональные санкции в отношении миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана

Петр Авен и Михаил Фридман
Петр Авен и Михаил Фридман

Суд Евросоюза удовлетворил иск российских миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана, требовавших снять с них санкции Евросоюза. Сооснователи Альфа-банка были включены в санкционные списки после начала российского вторжения в Украину.

В обосновании решения о санкциях говорилось, что Авен и Фридман оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, принимающим решения государственного уровня, и поддерживали действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Российские миллиардеры это отрицают.

Как говорится в решении суда, ни одна из причин, указанных Евросоюзом при включении миллиардеров в санкционные списки, не является достаточно обоснованной. У Евросоюза есть возможность обжаловать решение.

Кроме Евросоюза санкции против Авена и Фридмана ввели США, Великобритания, Украина и ряд государств, поддерживающих Киев в отражении российского вторжения. На эти юрисдикции решение суда ЕС не распространяется.

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