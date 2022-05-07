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Абрамович продаёт "Челси" за четыре миллиарда фунтов

Роман Абрамович среди игроков "Челси", Лондон, 20 мая 2012 года

Английский футбольный клуб "Челси" будет продан консорциуму бизнесменов с участием миллиардера Тодда Бёли. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

Сумма сделки – более четырёх миллиардов фунтов стерлингов (более пяти миллиардов долларов). Её должны одобрить британское правительство и Английская футбольная премьер-лига. Вырученные средства поступят на замороженный счёт Абрамовича в Великобритании. Затем их направят на благотворительность.

СМИ ранее писали, что Абрамович вряд ли получит за клуб выше двух миллиардов фунтов.

Тодд Бёли – совладелец бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс". Помимо него в сделке участвуют американский бизнесмен Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

  • Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов. При нем команда выиграла 21 трофей. Журнал Forbes писал, что клуб должен миллиардеру два миллиарда долларов.
  • Роман Абрамович регулярно занимал высокие места в рейтинге богатейших людей планеты. Его называли олигархом, близким к Владимиру Путину, хотя сам он это отрицает и в российской политической жизни не участвует.
  • После российского вторжения на территорию Украины Великобритания ввела в отношении Абрамовича санкции.
  • У Абрамовича есть российский и израильский паспорта. Последний он получил после того, как в 2018 году столкнулся с трудностями при продлении британской визы и переехал из Лондона в Тель-Авив. Недавно Абрамович получил также гражданство Португалии.

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