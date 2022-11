4AD: "Счета, заботы и неприятности". Артемий Троицкий гуляет по закромам

Двести пятидесятый юбилейный выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ посвящён влиятельному в рок-мире лондонскому инди-лейблу 4AD, который отмечает собственный славный юбилей отличным трибьютом самому себе. Рок-критик Артемий Троицкий приготовил к двойному юбилею ценный бонус для читателей и слушателей: отныне плейлист подкаста включает в себя и названия лейблов, выпустивших звучащие в "Музыке на Свободе" композиции.

На небосводе мировых инди-лейблов 4AD – одна из самых ярких звёзд, под стать Domino, Mute, Sub Pop и Rough Trade. Основатель звукозаписывающей фирмы – крупный, красивый, аристократично выглядящий потомок военной династии, уроженец Эдинбурга Иво Уоттс-Расселл. В конце 1970-х годов он начал работать на другом крупнейшем независимом лейбле, Beggars Banquet, а в начале 1980-х основал 4AD ("Четвёртый год от рождества Христова"? – честно говоря, не знаю, в чём скрытый смысл названия фирмы). Прекрасный музыкальный вкус и стильный маркетинг позволили Иво открыть для Британии и мира множество великолепных артистов. В 1880-е годы: Birthday Party, группу молодого Ника Кейва; Cocteau Twins, основоположников дрим-поп; Bauhaus, первых по части готик-рока; эклектических и мистических Dead Can Dance; американских альтернативщиков Pixies. В 1990-е и далее: Throwing Muses, Belly, Lush, Breeders и прочие, вплоть до легендарного Скотта Уокера.

Скотт Уокер с композицией Farmer In The City



Уоттс-Расселл в середине 1990-х от дел отошёл, переехал жить в тёплую часть США, но детище его не только удержалось на плаву, но и продолжило бодро развиваться в новом столетии. Помимо альтернативных рокеров и электронщиков под знамёна 4AD стали призывать артистов более традиционного плана, вроде фолковой Элдоус Хардинг из Новой Зеландии, нео-кантри Iron & Wine или бард-поп The National. 40-летие своего пребывания на музыкальном рынке лейбл отметил, выпустив сборник с довольно необычной концепцией: молодые рекруты 4AD записали свои версии "классических" песен того же 4AD раннего периода. Название юбилейной компиляции тоже небанальное – "Счета, заботы и неприятности". Видимо, имеется в виду скучная конторская сторона альтернативной романтики.

Желаю заслуженным деятелям независимой музыки, рекорд-лейблу 4AD огромной живучести!

Начнём знакомство со "cтарыми/новыми" записями 4AD с неистовой песни юного Ника Кейва "Свалка" в постмодернистской интерпретации US Girls, a.k.a. Меган Реми. Оба мои любимцы; про Кейва и говорить нечего, а жительница Торонто американского происхождения, хоть и недавняя клиентка 4AD, но насочиняла за время своей карьеры (с 2007 года) массу непредсказуемой музыки в диапазоне от радикально-экспериментальной до чисто развлекательной. Её последний альбом Heavy Light (2020 год) открывал один из эпизодов нашего подкаста, хотя, помню, вызвал у меня некоторое недоумение своей откровенной "попсовостью". Но кавер-версии Junkyard (оригинал слушайте на альбоме Birthday Party, 1982 год) это не касается.



Бруклинский эквадорец с псевдонимом Helado Negro ("Чёрное Мороженое") подписал контракт с 4AD совсем недавно, в прошлом году, но прославиться успел до этого. Поэт, актёр, активист, поёт то на английском, то на испанском. Странный, но очень талантливый и обаятельный парень; композиция из его альбома "Вот как ты улыбаешься" также звучала в "Музыке на Свободе". В честь юбилея Роберто Карлос Ланге (настоящее имя "Мороженого") выбрал песню "Футуризм" Брэдфорда Кокса из репертуара его группы Deerhunter. Единственный случай, когда в каверы попала новая песня, с последнего альбома группы "Почему всё ещё не исчезло?" Стиль Deerhunter я бы определил как интеллектуальный панк с элементами арт-рока. Эладо Негро соответствует.



В каталоге 4AD североамериканские артисты явно преобладают, но последняя английская находка лейбла просто великолепна! Я имею в виду Dry Cleaning, чей прошлогодний дебют New Long Leg стал для многих, в том числе и для нашего подкаста, одним из лучших альбомов года. Лондонский квартет во главе с поэтессой-вокалисткой Флоренс Шоу представлен песней "Забвение", тоже не очень старой (2012), из репертуара бывшей супруги Илона Маска, канадки Grimes, урождённой Клер Буше. Красивая песня, хотя и не очень органичная для своеобразного "разговорного" стиля Шоу.



Future Islands из Балтимора и их превосходный солист Сэмюэл Херринг – тоже нередкие гости "Музыки на Свободе". Это одна из лучших заокеанских групп в стиле электро-поп. Их выбор песни очень экзотичен и свидетельствует о максимально глубоком погружении в недра каталога 4AD. Colourbox – основательно подзабытая английская электронная группа братьев Мартина и Стива Янг, выпустившая всего три альбома в середине 1980-х годов и давным-давно распавшаяся. The Moon Is Blue – трек с их второго лонг-плея (1985). И, согласитесь, песня стоила того, чтобы её вспомнить!



Завершает нашу экскурсию по юбилейным закромам 4AD выступление нью-йоркского квартета Big Thief. Скажу честно – я не большой поклонник этой фолк-роковой группы; слишком они традиционны, на мой вкус. Однако справедливости ради необходимо заметить, что из всех нынешних артистов 4AD они едва ли не самые популярные. За семь лет существования Адриана Ленкер сотоварищи выпустили пять альбомов, из них три последних – с нашим сегодняшним юбиляром. Их вклад в "Счета, заботы и неприятности" – песня Off You, в оригинале прозвучавшая на третьем альбоме (Title TK, 2002) популярной американской гитарной инди-группы The Breeders во главе с сёстрами Ким и Келли Дил. Группа эта несколько раз в своей истории прекращала существование, но потом снова сходилась вместе и, как это ни удивительно, играет и поёт до сих пор. Желаю заслуженным деятелям независимой музыки, рекорд-лейблу 4AD такой же живучести!

Плейлист 250-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Durand Jones & The Indications (USA). Sexy Thang, LP Private Space (Colemine)

2. Las Lloronas (Belgium). Bodies, LP Soaked (Muziek Publique)

3. No Joy (Canada). Dream Rats, LP Motherhood (Joyful Noise)

4. Carate Urio Orchestra (International). Lil’ Doug, LP Cosmos (Klein)

5. US Girls (USA/Canada). Junkyard, LP Bills & Aches & Blues (4AD)

6. Helado Negro (USA/Ecuador). Futurism, LP Bills & Aches & Blues (4AD)

7. Dry Cleaning (UK). Oblivion, LP Bills & Aches & Blues (4AD)

8. Future Islands (USA). The Moon Is Blue, LP Bills & Aches & Blues (4AD)

9. Big Thief (USA). Off You, LP Bills & Aches & Blues (4AD)

10. Juju Planet Dub (Slovakia). Above The Clouds, LP Once Upon a Time (Tip Top)

11. Tav Falco’s Panther Burns (USA). OoooEee Baby, LP Behind The Magnolia Curtain (Fat Possum)

12. Tav Falco’s Panther Burns (USA). Pantherman, EP Blow Your Top (Fat Possum)

13. Delmer Darion (UK). St. Louis, LP Morning Pageants (Practise Music)

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте наc на APPLE PODCASTS – SPOTIFY – GOOGLE PODCASTS