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Админ канала Moscow Calling Куршин отправлен под домашний арест

Андрей Куршин

Черёмушкинский районный суд Москвы отправил под домашний арест администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина. Против него возбуждено уголовное дело по статье о так называемых фейках о российской армии. Поводом для преследования стали два поста в его канале — об обстреле дамбы в Кривом Роге и о ракетном ударе по роддому в Вольнянске Запорожской области. Куршин после задержания признал свою вину и подписал явку с повинной.

О задержании Куршина стало известно 31 августа. Сторона обвинения просила отправить блогера в СИЗО. Домашний арест ему назначен до 28 октября.

Куршин отрицает, что его высказывания в телеграме были продиктованы мотивами ненависти к вооружённым силам России. "Я как военнослужащий ДНР 2014-2015 годов до сих пор поддерживаю связь с бойцами. Никакой ненависти априори у меня быть не может", - заявил он.

  • Канал Moscow Calling, имеющий более 85 тысяч подписчиков, публикует новости и материалы, посвящённые войне в Украине, в том числе и с критикой российских властей. Обстрел роддома в Вольнянске на канале был назван "военным преступлением ВС РФ".

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