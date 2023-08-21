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В Томске пенсионерке утвердили штраф в 1 миллион рублей за "фейки об армии"

Марина Новикова

Томский областной суд утвердил штраф в один миллион рублей пенсионерке Марине Новиковой по делу о так называемых фейках о российской армии. "Фейками" следствие сочло посты Новиковой в соцсетях, написанные со слов её знакомых из Украины. Новикова просила заменить штраф на тюремный срок, поскольку у неё нет такой суммы.

65-летняя Марина Новикова – юрист на пенсии. Она стала одной из первых обвиняемых по статье о "фейках": дело против неё было возбуждено в марте 2022 года. По версии следствия, в начале марта она разместила в своём телеграм-канале "Правда города Северска", у которого тогда было 170 подписчиков, посты с рассказами украинцев. В частности, среди них были сообщения о происходящем в Энергодаре Запорожской области.

Суд над Новиковой состоялся в конце апреля этого года. Обвинение требовало для неё три года колонии или штраф в 700 тысяч рублей. Суд не приговорил пенсионерку к лишению свободы, но оштрафовал на миллион. Новикова пыталась оспорить решение в областном суде, но тот оставил его в силе.

Своей вины Марина Новикова не признаёт. Решение суда она назвала "расплатой за право остаться человеком и личностью". "Я сделала всё, что смогла, что бы меня услышали мои сограждане и сделали правильный выбор, встав на сторону добра и света", – сказала Новикова перед вынесением приговора.

  • Фейками российские суды признают любую информацию о войне, противоречащую официальным сообщениям. В частности – информацию о предполагаемых военных преступлениях, в том числе ударах по гражданским объектам и о жертвах среди мирного населения.
  • Жителей российских регионов регулярно судят за антивоенные пикеты, посты, репосты и даже лайки под публикациями против войны.
  • По данным правозащитников, с начала войны по уголовным статьям за антивоенную позицию в России преследуют более 500 человек. Более 100 из них находятся под стражей или домашним арестом. Реальные сроки по приговору суда получили почти 50 человек.

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