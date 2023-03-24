Адвокат: краснодарец Олег Важдаев подвергся пыткам в полиции

Житель Краснодара Олег Важдаев в отделении полиции подвергался пыткам. Об этом изданию Sota заявил его адвокат Алексей Аванесян. По словам Аванесяна, его подзащитного избивали и пытали электрическим током, надев на него противогаз, чтобы заглушить крики. Полицейские хотели получить от Важдаева признание, что он действовал по заданию украинских "заказчиков".

Олег Важдаев был арестован за попытку поджога военкомата в Краснодаре в ночь на 25 сентября 2022 года. По его словам, он хотел уничтожить свое личное дело в военкомате, опасаясь мобилизации. В отделе полиции под пытками он дал показания, что якобы действовал по заданию украинских спецслужб, которые пообещали заплатить ему.

Первоначально против Важдаева было выдвинуто обвинение в порче государственного имущества на сумму 40 тысяч рублей. По словам адвоката, сейчас его дело переквалифицировано на статью о терроризме и передано в ФСБ.

Аванесян подчеркнул, что сведения о применении пыток в краснодарском отделе полиции на улице Октябрьской поступают не в первый раз. В 2018 году там подвергали пыткам сторонника Алексея Навального Дмитрия Свитнева, а в 2019 году - адвоката Михаила Беньяша.