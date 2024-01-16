Адвоката Навального обвинили в участии в экстремистском сообществе

Адвокат оппозиционного политика Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила, что в России её заочно обвинили в так называемом участии в экстремистском сообществе.

"Оказывается, я не защищала Алексея Навального по всем уголовным и административным делам, не выигрывала жалобы в Европейском Суде, а участвовала в экстремистском сообществе, созданном им в 2011 году", — написала Михайлова в фейсбуке.

В октябре прошлого года троих адвокатов Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — арестовали по такому же обвинению.

По версии следствия, защитники оппозиционера навещали заключённого в колонии и передавали письма от него его соратникам. Следователи утверждают, что так Навальный продолжал руководить экстремистским сообществом.

Экстремистскими в России признаны структуры, созданные Навальным, включая Фонд борьбы с коррупцией.

На момент ареста Кобзева, Липцера и Сергунина Михайлова находилась за границей и решила не возвращаться в Россию.

Адвокат подтвердила, что находится за границей вместе с дочерью. "Я надеюсь все же быть более полезной на свободе, а не в колонии, где и так мы провели всё лето, участвуя в абсурдном закрытом для публики спектакле "суд по делу об экстремизме Навального", — отметила Михайлова.